Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в Минске

АСТАНА, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет авиаперевозчика Air Astana в воскресенье совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании на официальной странице в Facebook.

"Самолет, выполнявший рейс КС903 по маршруту Атырау - Амстердам, по технической причине совершил вынужденную посадку в аэропорту города Минска сегодня в 11:31 по времени Алма-Аты [08:31 мск]", - говорится в сообщении.

Отмечено, что посадка прошла в штатном режиме. "Рейс КС 903 отменен. Пассажиры будут вывезены другими авиалиниями", - уточнили в пресс-службе.