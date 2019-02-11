Под Тюменью два человека погибли в результате ДТП с пятью авто

ТАСС, 11 февраля. Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей, фуры и микроавтобуса на 40-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Тюменской области.

По данным синоптиков, в регионе сейчас идет снег, на дороге сильный туман.

"По предварительным данным, автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Kia, далее столкнулись Datsun, фура и микроавтобус Mercedes, перевозящий рабочих. По предварительным данным, погибли двое пассажиров микроавтобуса, травмированы три пассажира микроавтобуса и водитель Peugeot", - говорится в сообщении.

Согласно сведениям регионального главка МЧС, авария произошла в 07:25 по местному времени (05:25 мск). На трассе организовано реверсивное движение.