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Под Тюменью два человека погибли в результате ДТП с пятью авто

Авариа случилась на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

ТАСС, 11 февраля. Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей, фуры и микроавтобуса на 40-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Об этом сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Тюменской области.

По данным синоптиков, в регионе сейчас идет снег, на дороге сильный туман.

"По предварительным данным, автомобиль Peugeot выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем Kia, далее столкнулись Datsun, фура и микроавтобус Mercedes, перевозящий рабочих. По предварительным данным, погибли двое пассажиров микроавтобуса, травмированы три пассажира микроавтобуса и водитель Peugeot", - говорится в сообщении.

Согласно сведениям регионального главка МЧС, авария произошла в 07:25 по местному времени (05:25 мск). На трассе организовано реверсивное движение.

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