В Приморье СК начал проверку после обнаружения тела человека на месте природного пожара

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Приморское региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку по факту обнаружения на месте природного пожара тела человека, сообщил ТАСС представитель ведомства.

"По факту обнаружения тела на природном пожаре в окрестностях села Камень-Рыболов проводится доследственная проверка. Тело обнаружили пожарные, прибывшие на ликвидацию пала травы", - сообщил собеседник агентства.

С начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 44 лесных пожара. Особый противопожарный режим продолжает действовать в четырех муниципалитетах: Хасанском, Партизанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе. Этот режим предполагает ограничения для нахождения граждан в лесу и работы с открытым огнем. За минувшие выходные в крае произошло три лесных пожара.

Об обширном возгорании сухой травы, в понедельник также сообщили в пресс-службе национального парка "Земля леопарда" в Хасанском районе края. Возгорание произошло вблизи военного полигона и угрожало продвинуться к поселку Бамбурово, дачным кооперативам и территории нацпарка. Силами инспекторов, а также пожарных и дачников удалось потушить возгорание, общая площадь которого составила 690 га.

По информации Приморского гидрометцентра, за прошедшую декаду на большей территории края отмечалось уменьшение снежного покрова. В южных, западных и восточных районах устойчивый снежный покров отсутствует.