Двое россиян погибли в ДТП на Пхукете

БАНГКОК, 11 февраля. /ТАСС/. Двое россиян погибли в дорожно-транспортном происшествии на таиландском острове Пхукет. Об этом ТАСС сообщил заведующим консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

"Мы получили информацию о гибели двух россиян в ДТП на Пхукете", - рассказал он.

По данным новостного портала Tiger, двое российских туристов в возрасте 29 и 31 год ехали на мотоцикле, который столкнулся с автомобилем. Мужчины были доставлены в больницу, где позже скончались. Полиция считает, что авария произошла из-за того, что водитель мотоцикла не справился с управлением.