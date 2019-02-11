Суд отменил смягчение приговора четырем фигурантам дела о хищении на Восточном

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президиум Мосгорсуда отменил решение апелляционной инстанции о смягчении приговора четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе суда.

"После рассмотрения в президиуме Мосгорсуда кассационного представления замгенпрокурора РФ на апелляционное определение судебной коллегии Мосгорсуда от 15 октября 2018 и на приговор Симоновского райсуда от 15 февраля 2018 в отношении Базанкова, Матуева, Дегтяревой и Дегтярева судом отменены судебные решения, а дело передано в суд на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда", - рассказала представитель суда, уточнив, что Сергею Дегтяреву продлен срок ареста до 5 апреля 2019 года.

21 февраля 2018 года Симоновский суд Москвы признал бывшего гендиректора Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Евгению Дегтяреву, ее отца Сергея Дегтярева, бывших менеджеров компании Александра Базанкова и Мурата Матуева виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Дегтярева была осуждена на 4,5 года со штрафом 1 млн рублей, Дегтярев был приговорен к 8 годам и 1,5 млн штрафа, Базанков получил 6 лет колонии и 1 млн штрафа, Матуев - 5,5 года колонии и 1 млн штрафа.

15 октября 2018 года Мосгорсуд пересчитал сроки и смягчил приговор осужденным. Так, Дегтяреву назначено 5 лет и 2 месяца колонии со штрафом 750 тысяч рублей, Дегтяревой - 3 года и 10 месяцев со штрафом 600 тысяч рублей, Базанкову - 4 года и 9 месяцев со штрафом 500 тысяч рублей, Матуеву назначено 4 года и 10 месяцев со штрафом 500 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция переквалифицировала осужденным обвинение на статью о предпринимательской деятельности, снизила сроки наказания, а также поменяла режим колонии со строгого на общий. В связи с этим суд также пересчитал сроки наказания из расчета день в СИЗО за полтора дня в колонии, а осужденную Евгению Дегтяреву суд освободил в зале суда в связи с отбытием наказания. Матуев и Базанков вышли на свободу через несколько месяцев после вступления приговора в силу.