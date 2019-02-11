Экс-судья, осужденная за махинации с землей банды Цапков, обжаловала приговор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 февраля. /ТАСС/. Верховный суд 21 февраля рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшей судьи арбитражного суда Светланы Мартыновой, осужденной на семь лет колонии за мошенничестве с землей Надежды Цапок, матери главаря так называемой кущевской банды Сергея Цапка. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

"Дело поступило в Верховный суд 31 января, апелляция назначена на 21 февраля. Апелляционные жалобы также подали Виталий Мартынов и Надежда Мартынова [родственники Светланы]", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2018 года областной суд признал Мартынову виновной в мошенничестве, доказав, что в 2011-2012 годах она получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущевском районе Краснодарского края, принадлежащие Надежде Цапок. При этом Мартынова не выполнила обязательства и оформила землю на третьих лиц - своих родных и знакомых. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Мартынова вину не признала, она игнорировала вызовы следователя, не являлась на допросы. Мартыновой заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. Ее задержали в Москве и доставили в Ростов-на-Дону, в июле 2017 года она была арестована.