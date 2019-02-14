Правительство Македонии объявило траур 14-15 февраля после ДТП с автобусом

СКОПЬЕ, 14 февраля. /ТАСС/. Два дня - 14 и 15 февраля - объявлены в Республике Северная Македония днями траура в связи с аварией автобуса, в результате которой, по последним данным, погибли 14 человек. Решение было принято в среду вечером в ходе чрезвычайного заседания правительства страны.

"Причины случившегося на настоящий момент остаются неизвестными, расследование проводится под руководством компетентного прокурора", - заявил премьер-министр республики Зоран Заев в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

По имеющейся информации, автобус двигался по трассе Скопье - Тетово, неожиданно выехал на встречную полосу, после чего упал в низину в районе села Ласкарци. Водитель автобуса находится в стабильном состоянии в клинике им. 8 сентября в Скопье.

На момент аварии, произошедшей около 19:00 мск, в автобусе находились 50 человек. В результате происшествия пострадали 32 человека, из которых трое находятся в критическом состоянии, 14 человек погибли. По имеющимся данным, все погибшие являются жителями македонского города Гостивар.

Как подтвердили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Македонии, российских граждан среди пострадавших и погибших нет.