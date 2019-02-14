Три лесных пожара потушили за сутки в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Приморской авиабазы защиты лесов за минувшие сутки потушили три лесных пожара в Приморском крае, где наблюдается аномально сухая зима, сообщает в четверг пресс-служба администрации края.

По информации Приморского гидрометцентра, в южных, западных и восточных районах края по-прежнему нет снега. Высота снежного покрова на горных участках в северных районах составляет 26-44% нормы для текущего времени года.

"За прошедшие сутки, 13 февраля, в Приморье произошли три лесных пожара. Все они потушены. По данным на утро четверга, 14 февраля, действующих лесных пожаров в крае нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одно возгорание потушено в лесном фонде Ханкайского района и два в Шкотовском районе. К тушению привлекались 14 человек и три единицы техники. Всего с начала года на землях лесного фонда края зарегистрировано 48 лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что в четырех муниципалитетах Приморья действует особый противопожарный режим: в Партизанском, Хасанском, Лазовском районах и Уссурийском городском округе. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья.