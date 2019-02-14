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СМИ: в Риме четверо футбольных болельщиков пострадали в результате драки

Как передает газета Corriere della Sera, инцидент произошел накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между римским ФК "Лацио" и испанской "Севильей"

ТАСС, 14 февраля. Четыре человека получили ножевые ранения в результате драки, устроенной футбольными болельщиками в центре Рима накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между римским ФК "Лацио" и испанской "Севильей". Об этом в среду сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, все пострадавшие, среди которых два гражданина Испании, англичанин и американец, были доставлены в больницу. Отмечается, что два болельщика находятся в тяжелом состоянии.

В драке, которая началась в 21:30 по местному времени (23:30 по мск), приняли участие около 40 человек. Полиция немедленно прибыла на место происшествия и в настоящее время выясняет детали инцидента. Отмечается, что некоторые болельщики укрывались в соседних барах и ресторанах до тех пор, пока сотрудники правоохранительных органов не приехали по вызову.

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