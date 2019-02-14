Теплоснабжение в Черногорске в Хакасии частично восстановлено

ТАСС, 14 февраля. /ТАСС/. Специалистам в Хакасии удалось частично восстановить теплоснабжение в Черногорске, где оно было прервано в среду в результате порыва на тепломагистрали, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе республиканского Министерства строительства и ЖКХ.

"Без тепла и горячей воды остаются 72 дома, было 205. Часть домов удалось переподключить, тепло появилось в социальных учреждениях", - сказали в пресс-службе. По словам представителя ведомства, сейчас на месте порыва ведутся сварочные работы, которые осложняются тем, что "труба очень ветхая".

Ранее сообщалось, что в зону отключения теплоснабжения попали 205 многоквартирных жилых домов разной этажности, где проживают 16,475 тыс. человек, и 28 социально значимых объектов. Первая авария была ликвидирована, но на теплосетях был обнаружен второй порыв.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. Сейчас в городе минус 17 градусов.