Автобус сбил двухлетнего ребенка на пешеходном переходе в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Маршрутный автобус в Ярославле сбил на пешеходном переходе двухлетнюю девочку, она госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ярославской области.

"На проспекте Ленина водитель, управляя автобусом ПАЗ, произвел наезд на ребенка, находившегося в санках на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП девочка с травмами была госпитализирована в больницу", - сказала собеседница агентства.

Тяжесть полученных девочкой травм пока не уточняется. В момент ДТП ребенок был с мамой. По факту случившегося УГИБДД по региону проводит проверку.