Источник: дом в Красноярске, где произошел взрыв газа, был построен с нарушением законов

КРАСНОЯРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Жилой многоквартирный дом в Красноярске, где произошел взрыв бытового газа, был построен с нарушением закона. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве региона.

"Построили самовольно, сделали там 30 квартир", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по закону об индивидуальном жилищном строительстве можно строить трехэтажные коттеджи, но не многоквартирные дома.

"Но люди делают доли, например на 20 человек, делают квартиры и там людей заселяют. Кто-то гостиницы так делает, кто-то жилые помещения", - добавил источник. По его словам, собственник дома живет за пределами Красноярска.

Взрыв газа произошел в трехэтажном жилом доме по адресу улица Кандагарская, 3. Восемнадцать жителей дома переехали по родственникам и в социальный центр "Родник".

На месте происшествия было найдено тело женщины. Из дома эвакуированы 12 человек, в том числе двое детей.