МИД Пакистана отверг обвинения в причастности страны к теракту в Кашмире

ТАСС, 15 февраля. Министерство иностранных дел Пакистана в пятницу отвергло утверждения о причастности правительства этой страны к теракту в индийском штате Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 42 человека. Заявление ведомства приводит агентство Reuters.

"Мы решительно отвергаем любые инсинуации индийского правительства и медиакругов, которые пытаются связать нападение [в Индии] с государством Пакистан без проведения расследования", - сообщил МИД.

В штате Джамму и Кашмир в четверг террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной, в результате чего погибли 42 человека - военнослужащие Сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура). Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") - одна из действующих в штате радикальных сепаратистских группировок.

МИД Индии заявил, что эта террористическая организация, "запрещенная ООН и другими странами", базируется в Пакистане и пользуется его поддержкой. Ведомство потребовало от Исламабада "прекратить поддержку" группировок, а также "демонтировать инфраструктуру, которую террористические организации используют для совершения атак в других странах".

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.