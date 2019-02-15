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Нетаньяху не смог вылететь из Польши из-за поломки самолета

Премьер-министр Израиля вылетит в Тель-Авив на другом самолете

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 февраля. /ТАСС/. Вылет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из Варшавы, где он участвовал в министерской конференции по Ближнему Востоку, задержан на несколько часов из-за неисправности, обнаруженной в самолете главы правительства. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

По его данным, кортеж премьера прибыл рано утром в пятницу в аэропорт Варшавы для вылета в Тель-Авив, но ему пришлось вернуться в гостиницу из-за неисправности лайнера, где он дожидается прибытия другого самолета из Израиля.

Нетаньяху в Варшаве принимал участие в организованная США и Польшей международной министерской встрече по Ближнему Востоку, которая прошла по большей части за закрытыми дверями.

Теги
ПольшаИзраильНетаньяху, Биньямин
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