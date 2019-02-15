Полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на мэра города Иваново

ТАСС, 15 февраля. Полиция возбудила уголовное дело из-за нападения на мэра города Иваново Владимира Шарыпова. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

"14 января около 22 часов на мэра города Владимира Шарыпова было совершенно нападение. В результате хулиганских действий он получил незначительные ушибы, неопасные для жизни. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал Радостин.

Он уточнил, что сейчас полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание нападавшего.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Шарыпов сообщил, что находится в больнице.