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Полиция возбудила уголовное дело в связи с нападением на мэра города Иваново

В УМВД по региону сообщили, что Владимир Шарыпов получил незначительные ушибы

ТАСС, 15 февраля. Полиция возбудила уголовное дело из-за нападения на мэра города Иваново Владимира Шарыпова. Об этом в пятницу ТАСС сообщил начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

"14 января около 22 часов на мэра города Владимира Шарыпова было совершенно нападение. В результате хулиганских действий он получил незначительные ушибы, неопасные для жизни. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал Радостин.

Он уточнил, что сейчас полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание нападавшего.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Шарыпов сообщил, что находится в больнице.

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