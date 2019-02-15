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В Новороссийске эвакуировали дом престарелых из-за муляжа гранаты

В администрации города отметили, что граната была у одного из постояльцев, который угрожал взрывом

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Персонал и постояльцев дома престарелых в Новороссийске пришлось эвакуировать из-за того, что один из пенсионеров заперся в комнате и угрожал взрывом, позднее выяснилось, что у него был муляж гранаты, сообщили ТАСС в пятницу в администрации города.

"Один клиент этого дома взял имитационную гранату, заперся у себя в комнате - пытался шантажировать или просто попугать решил. Уже разобрались, выяснили, что это муляж", - сказал собеседник.

Он уточнил, что из здания был выведен персонал, а также находившиеся там постояльцы. К настоящему времени все они вернулись в учреждение, его работа продолжается в штатном режиме.

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