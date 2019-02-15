СК завершил расследование дела в отношении экс-замглавы ФСИН Коршунова и его соучастников

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Олега Коршунова и двух его соучастников, обвиняемых во взяточничестве и растрате на 155 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, а также заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светланы Алексеевой и начальника отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексея Данилова", - сообщила Петренко.

Коршунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения") УК РФ. Алексеевой инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 ("Пособничество в растрате") и ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ, а Данилову - ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ.