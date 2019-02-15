СК продолжает расследование еще одного дела в отношении Коршунова

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего замдиректора ФСИН России Олега Коршунова о злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственным комитетом России отношении Коршунова продолжается расследование уголовного дела по эпизоду о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в Симферополе ", - сказала Петренко.

Еще одно дело против Коршунова и врио директора ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталия Морусова о хищении бюджетных средств на сумму более 264 млн рублей, выделенных на закупку вещевого имущества для осужденных и личного состава уголовно-исполнительной системы, рассматривается в суде. По этому делу также осужден их соучастник - генеральный директор ООО "ТПК "ДАЦЕ Групп" Арутюнян Смбат. Судебное разбирательство в отношении него проводилось в особом порядке.

Ранее в пятницу Петренко сообщила, что СК завершил расследование в отношении Коршунова, заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН Светланы Алексеевой и начальника отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексея Данилова. Они обвиняются во взяточничестве и растрате на 155 млн рублей при заключении госконтрактов на закупку автомобильного топлива и сахара на 155 млн рублей. "В целях обеспечения приговора следствием наложен арест на имущество обвиняемых, включая яхты и дорогостоящие автомобили, общей стоимостью порядка 70 млн рублей", - добавила Петренко. Соучастница обвиняемых Марина Дюкова уже осуждена на 2,5 года лишения свободы, посредница при передаче взятки Анна Рибицкая находится в международном розыске.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел.