Срок следствия по делу основателя инвестфонда Baring Vostok установили до 13 апреля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Срок следствия по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви установлен до 13 апреля. Об этом сообщил следователь в Басманном суде Москвы.

"Уголовное дело было возбуждено 13 февраля. Срок следствия установлен до 13 апреля", - сказал представитель СК.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом в котором стал основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля.

В рамках его расследования задержан сам Калви и еще пять человек - Ваган Абгарян, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, директор финансового департамента частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере в составе группы").

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Юсупова, с которым он обратился в управление "К" ФСБ России.