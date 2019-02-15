Фигуранты дела о террористической деятельности в Москве осуждены на сроки от 11 до 16 лет

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МОВС) приговорил к срокам от 11 до 16 лет колонии девятерых уроженцев республик Средней Азии, арестованных в Москве в декабре 2016 года за участие в террористической организации. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат одного из подсудимых Дагир Хасавов.

"Военный суд приговорил трех фигурантов к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Остальных суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима, кроме одного, который осужден на 12 лет", - сказал адвокат.

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить трех фигурантов к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Остальным прокурор запросил по 13 лет колонии строгого режима. Защита намерена обжаловать приговор.

Рассмотрение дела в МОВС началось 1 ноября 2018 года, девять его фигурантов вину не признали. Трое их соучастников ранее признали вину, и суд приговорил их к срокам от 10 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Двенадцать человек были арестованы в декабре 2016 года по обвинению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Как установило следствие, они организовали осенью 2016 года агитационные занятия по вовлечению граждан в деятельность запрещенной в РФ организации экстремистского толка, желали смены политического режима в России и установления теократического халифата. Как следует из материалов дела, обвиняемые не отрицали участие в деятельности "Хизб ут-Тахрир", но не считали ее террористической.