Замдиректора газовой компании в Дагестане задержан по подозрению в хищения газа

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Заместитель директора газовой компании в Дагестане подозревается в реализации схемы хищения газа и хищении и части денежных средств потребителей. Об этом сообщается на сайте республиканского МВД.

"Сотрудниками МВД по Дагестану совместно с ФСБ и прокуратурой установлены подозреваемые в мошенничестве в региональном отделении энергетической газовой компании. Сотрудниками полиции по подозрению в причастности к данному преступлению задержан заместитель директора", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным регионального МВД, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением МВД по Дагестану по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении руководителя и сотрудников энергетической газовой компании, установлено, что подозреваемые реализовывали схемы хищения природного газа, а также части денежных средств, оплаченных потребителями, нанеся своими действиями "значительный материальный ущерб". Руководитель газовой компании 15 декабря 2018 года был задержан в Санкт- Петербурге и 17 декабря арестован Кировским судом Махачкалы.

Ранее в пятницу ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики сообщал, что задержан заместитель гендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов, обыски проводились по местам его жительства и работы, а также у начальника отдела метрологии. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сказал собеседник агентства, отметив, что "это продолжение дела Арашуковых".

Ранее источник ТАСС сообщал, что задержан гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов. Позднее компания "Газпром межрегионгаз", чьей дочерней структурой является махачкалинское предприятие, подтвердила его задержание. Как сообщалось, в декабре 2018 года Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на 10 суток Анастасова, подозреваемого в мошенничестве.