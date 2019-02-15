В Сургуте возбудили уголовное дело в отношении членов "Свидетелей Иеговы"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 февраля. /ТАСС/. Следователи в Сургуте возбудили уголовное дело в отношении членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

"По версии следствия <…> на территории города Сургута была организована деятельность <…> местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы в Сургуте". Следственными органами возбуждено уголовное дело по фактам организации деятельности экстремистской организации и участия в ее деятельности, склонения, вербовки и иного вовлечения лиц в деятельность экстремистской организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последователи данной организации участвовали в конспиративных собраниях, распространяли среди населения запрещенную литературу, осуществляли вербовку новых членов.

Правоохранительные органы изъяли у участников запрещенной организации экстремистскую литературу, компьютеры и сотовые телефоны, уточнили в управлении. "По подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержано несколько наиболее активных членов религиозной организации. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения и решен вопрос об избрании меры пресечения", - резюмировали в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все причастные к организации деятельности экстремистской организации и количество ее участников.

Деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" признана незаконной решением Верховного Суда РФ.

В начале февраля сообщалось, что следователи в еще одном городе Югры - Урае - возбудили уголовное дело в отношении членов религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая действовала с июля 2017 года по июль 2018 года.

===========

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 г. религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.