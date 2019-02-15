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Мэр города Иваново объяснил, почему на него напали

Владимир Шарыпов связал нападение со своей профессиональной деятельностью

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мэр Иванова Владимир Шарыпов, на которого вечером напали с битой, считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.

"Случившееся я связываю исключительно с профессиональной деятельностью. Уверен, что это была заказуха", - сказал он ТАСС.

По словам главы города, в результате нападения он получил сотрясение головного мозга и ушибы. "Врачи рекомендовали мне стационар и консервативное лечение, но работать я продолжу. На время моего лечения и. о. главы города будет первый зам", - пояснил Шарыпов.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский взял расследование под личный контроль.

Шарыпов занимает пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.

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