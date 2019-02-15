ОНК пожаловалась в прокуратуру на незаконное задержание участников драки у кафе в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы пожаловались и. о. прокурора столицы Олегу Манакову на незаконное удержание в ОМВД "Печатники" предполагаемых участников драки возле московского кафе "Неолит". Об этом сообщил ТАСС ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

"В адрес ОНК Москвы поступило обращение о том, что в ОМВД по району Печатники незаконно содержится более 20 человек, среди которых имеются граждане с хроническими заболеваниями. При проверке ОМВД сотрудники полиции сообщили членам ОНК некорректную информацию, что якобы в ОМВД содержится всего один задержанный. При этом в книге доставленных по полученной информации было более 29 граждан. Они содержатся в актовом зале и сообщили через окно, что задержаны, однако в документах УВД все якобы отпущены",- сказал Мельников.

По его словам, членов ОНК более 2,5 часа не допускают к проверке граждан в отделении, ссылаясь на запрет со стороны руководства УМВД по Юго-Восточному административному округу. При этом, согласно действующему законодательству, члены ОНК имеют право беспрепятственно посещать места принудительного содержания граждан.

"На основании ФЗ-76 "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" мы просим и. о. прокурора Москвы Манакова провести проверку информации о незаконном содержании граждан в ОМВД "Печатники" и принять меры прокурорского реагирования", - сказал Мельников.

Как сообщалось ранее, массовая драка у кафе "Неолит" произошла в ночь на 15 февраля. В ней, по данным полиции, участвовали примерно 20 человек. Возбуждено уголовное дело.