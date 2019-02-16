Два человека погибли в результате ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

ТАСС, 16 февраля. Два человека стали жертвами ДТП с участием двух автомобилей на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщается в субботу на сайте регионального управления МВД.

"На 690 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем "КамАЗ". В результате ДТП водитель и пассажир KIA погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, причины аварии устанавливаются.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в Югре местами идет небольшой снег, температура воздуха от 7 до 12 градусов мороза. В управлении МЧС по Югре прогнозируют увеличение показателей аварийности в ряде городах и районах округа, в том числе в Нефтеюганском.