Два человека погибли в Башкирии при столкновении легкового автомобиля и грузовика

УФА, 16 февраля. /ТАСС/. Водитель и пассажир Lada Kalina погибли на трассе в Салаватском районе Башкирии в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком "МАЗ". Об этом в субботу говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ГИБДД по региону.

"Столкнулись встречные Lada Kalina под управлением 22-летнего местного жителя и грузовик "МАЗ", за рулем которого находился 55-летний житель Ульяновской области. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 31-летний пассажир скончались на месте аварии до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку в целях установления причин аварии.