Глава МЧС вылетел в Санкт-Петербург в связи с обрушением в университете

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев отправился в Санкт-Петербург, где в здании Санкт-Петербургского исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) обрушились перекрытия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Глава МЧС Евгений Зиничев рейсовым самолетом вылетел в Санкт-Петербург и в скором времени прибудет к месту ЧП на улице Ломоносова", - сказал представитель ведомства.

По его словам, руководитель МЧС примет участие в работе оперативного штаба совместно с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Согласно данным МЧС, в пятиэтажном здании ИТМО обрушились перекрытия с пятого по второй этаж на площади 150 кв. метров. Предварительной причиной обрушения в ведомстве назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

"На момент происшествия в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания было эвакуировано 86 человек. Предварительно, погибших и пострадавших нет", - сказал представитель МЧС. По его словам, сейчас ведется разбор завалов и поэтажное обследование здания.

На месте работают более 320 человек и свыше 60 единиц техники, в том числе от МЧС России - 236 человек и 37 единиц техники. В МЧС сообщили, что, по предварительным данным, под завалами людей нет. Рабочие, которые проводили ремонтные работы, покинули здание самостоятельно. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.