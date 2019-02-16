Ребенок и мужчина пострадали из-за сошедшего с крыш домов снега в Кирове

ТАСС, 16 февраля. Двухлетний мальчик и мужчина пострадали из-за схода снега с крыш домов в Кирове. Администрация проводит проверку в отношении деятельности управляющих компаний, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой мэрии города.

"Из-за схода снежных масс с дома №8 по улице Чистопрудненской повреждение мягких тканей получил двухлетний ребенок. После осмотра врачами малыш был отпущен домой. С крыши дома по улице Дзержинского, 16 снег сошел на прохожего 1956 года рождения. У пострадавшего небольшое повреждение лучезапястного сустава, после осмотра медики направили его на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин потребовал, чтобы ни один факт схода снега с крыш не оставался безнаказанным для управляющих компаний, добавили в пресс-службе.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту травмирования ребенка, сообщили в субботу в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

"Следственный отдел по Ленинскому району города Кирова следственного управления СК РФ по Кировской области проводит доследственную проверку по факту травмирования ребенка в результате падения на него снежной массы", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.