Экспертиза установит возможность восстановления корпуса вуза в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Возможность восстановления корпуса университета ИТМО в Санкт-Петербурге после сквозного обрушения перекрытий на нескольких этажах установит экспертиза. Об этом сообщил журналистам в субботу врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Сейчас будет экспертиза, но я не думаю, что оно непригодно", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе здания.

По словам Беглова, эксперты выберут оптимальный способ разбора завалов. "Мы сейчас думаем о том, чтобы поставить сюда строительный кран и начать разбор завалов уже сверху", - добавил врио губернатора.

Университетский корпус на улице Ломоносова, 9А располагается в здании Коммерческого училища, построенном в 1869-1871 годах, оно является объектом культурного наследия регионального значения. В здании располагаются учебные аудитории и лаборатории факультетов безопасности информационных технологий, факультета пищевых биотехнологий и инженерии и другие.

Как сообщил ТАСС ректор университета ИТМО Владимир Васильев, занятия, которые должны были проходить в ближайшее время в здании, где произошло обрушение перекрытий и кровли, будут перенесены в другие учебные корпуса вуза.

В корпусе университета по адресу ул. Ломоносова, дом 9, лит. А, где произошло обрушение, часто проводились ремонтные работы. Согласно базе данных СПАРК, только в 2018 году ИТМО заключил восемь контрактов на проведение различных ремонтных работ в этом здании. В частности, по заключенным в 2018 году контрактам в корпусе должны были провести ремонт санузлов, капитальный ремонт помещений № 2305 и 2321 (с окончанием работ в 2019 году), отремонтировать систему отопления в подвале и коридор на первом этаже.

ЧП на улице Ломоносова

В субботу в здании на улице Ломоносова произошло обрушение перекрытий с пятого по второй этажи. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Из здания были выведены более 80 человек, помощь спасателей понадобилась 21 иностранному студенту, чтобы после обрушения выбраться из корпуса. Власти Петербурга создали оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения в здании университета ИТМО.