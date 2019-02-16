В Лионе "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Большая группа участников протестного движения "желтых жилетов" в Лионе напала на полицейский автомобиль, стоявший в пробке на автостраде. Видеозапись, снятую из салона машины, опубликовал в своем Twitter профсоюз французской полиции CFDT Alternative Police.

"Кто провоцирует? Кто начинает насилие? Позор вам!" - гласит подпись к видео, на котором видно, как большая группа молодых людей забрасывает камнями полицейский автомобиль, а затем участники беспорядка начинают приближаться и бить стекла палками.

Находившаяся за рулем сотрудница, включив сирену, пытается проехать между рядов стоящих в пробке машин. Однако это лишь сильнее привлекает внимание манифестантов и, когда одному удается разбить стекло с водительской стороны, а другой в прыжке бьет ногой по капоту автомобиля.

"Немыслимое насилие, - отреагировал в своем Twitter министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, комментируя данное видео. - Завтра они придут в комиссариат, чтобы зарегистрировать жалобу девушки, или же будут на выезде помогать ограбленному торговцу".

Еще один случай нападения на полицейские экипажи произошел рядом с Дворцом инвалидов в Париже. На кадрах, размещенных в Twitter журналистом Клеманом Лано, видно, как большая толпа пытается догнать колонну спецавтомобилей, забрасывая их камнями. Сотрудники правоохранительных органов, однако, не предпринимают ответных действий.

По данным МВД Франции, в субботу в Париже на улицы вышли около 5 тыс. человек, в то время, как по всей стране набралось 41,5 тыс. манифестантов. В ходе столкновений с наиболее агрессивными участниками акций "желтых жилетов" было задержано 26 человек, из них 15 помещены под стражу.