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Обновлено 

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием автобуса в Кемеровской области

Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом

ТАСС, 17 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Кемеровской области в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Двое погибших, трое пострадали. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с автобусом", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло на 4-м км трассы Кемерово - Анжеро- Судженск. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля Opel Astra, травмы различной степени тяжести получили три пассажира автобуса.

"Их госпитализировали, но о степени тяжести [травм] пока говорить рано", - добавили в пресс-службе.

Между тем источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

На месте происшествия работают полицейские.

В новость были внесены измененения (11:09 мск) - добавлена информация о потрадавших пассажирах 

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