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Два человека погибли во время драки на юго-востоке Москвы

Конфликт произошел на бытовой почве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Драка между работниками автомоечного комплекса произошла на юго-востоке Москвы, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"17 февраля возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй - в больнице", - сказала она.

По ее словам, драка возникла на бытовой почве из-за ранее произошедшего конфликта между работниками автомоечного комплекса.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").

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