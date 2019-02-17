Полиция задержала подозреваемого, ранившего ножом мужчину в клубе в центре Москвы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, ранившего ножом оппонента в ходе ссоры в клубе на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В полицию поступила информация о том, что в одном из клубов на улице Новый Арбат ранен мужчина. Сотрудники полиции, патрулирующие данную территорию, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. При личном досмотре у мужчины изъят складной нож", - сказали в главке.

Установлено, что подозреваемый в ходе конфликта нанес 20-летнему молодому человеку, проживающему в Подмосковье, ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").