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В Саратовской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины от падения наледи

14 февраля с балкона четвертого этажа на упала глыба льда на 77-летнего пенсионера, который беседовал с соседями у подъезда дома

САРАТОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели 77-летнего жителя города Энгельса в Саратовской области в результате падения на него ледяной глыбы, об этом в понедельник сообщается на сайте областного следственного управления СК РФ.

"По факту падения ледяной глыбы, в результате чего погиб 77-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 14 февраля в Энгельсе с балкона, расположенного на четвертом этаже дома № 37 по улице Горького, упала глыба льда на 77-летнего мужчину, который беседовал с соседями у подъезда дома. Соседи, стоявшие рядом с ним, вызвали скорую помощь, однако по пути в больницу мужчина скончался.

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