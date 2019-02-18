Режим ЧС ввели в Ставрополе из-за ураганного ветра

СТАВРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти города ввели в Ставрополе режим чрезвычайной ситуации из-за ветра, который повалил несколько десятков деревьев, повредил линии электропередачи и кровли школы и колледжа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служа администрации города.

"За прошедшие сутки в краевой столице в результате стихии было повалено более 50 деревьев, повреждены более 40 электролиний, частично разрушены кровли двух зданий - школы №11 и Колледжа сервисных технологий и коммерции, пострадало два остановочных павильона. <…> В Ставрополе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

По данным властей, ураганный ветер не нанес серьезных повреждений коммунальной инфраструктуре.

"На наш край обрушилась стихия: всю ночь бушевал ветер, в отдельных территориях - ураганной силы, который и сейчас не стих. Результат - поваленные деревья, рекламные щиты, поврежденные кровли домов, соцобъектов. По оперативным данным, подача воды и газа в городах и селах не нарушена, серьезных перебоев с электричеством нет", - сообщил губернатор Владимир Владимиров в Instagram.

Как уточнили ТАСС в администрации Ставрополя, в результате происшествия из-за непогоды пострадал один человек - упавшее дерево задело женщину, у пострадавшей ушибы. Учебный процесс в городе приостановлен только в школе №11, где ветер повредил кровлю. В остальных учебных заведениях занятия продолжаются в обычном режиме.

До середины дня 18 февраля в Ставропольском крае действует экстренное предупреждение в связи с непогодой - до 13:00 мск в регионе существует вероятно возникновения чрезвычайных ситуаций локального уровня. По данным ставропольского гидрометцентра, местами ожидается очень сильный ветер порывами до 30 м/с.

В новость были внесены изменения (11:44 мск) - добавлен комментарий главы региона.