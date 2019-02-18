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"Новая газета" сообщила о задержании сотрудницы "Мемориала" и корреспондента в Амстердаме

Как передает издание, конкретных претензий к Елене Милашиной и Милане Бахаевой не предъявляют

ТАСС, 18 февраля. Корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра "Мемориал" Милана Бахаева задержаны в аэропорту Амстердама, сообщается на сайте "Новой газеты".

"Конкретных претензий к Милашиной и Бахаевой не предъявляют <...> Обе они находятся в отделении полиции при аэропорте Амстердама. У Милашиной без объяснений мотивов изъят телефон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Милашина и Бахаева прилетели в Нидерланды на встречу с правозащитниками, которые занимаются проблемой сирийских беженцев.

В редакции издания сообщили, что связываются с послом Нидерландов в России. В пресс-службе газеты ТАСС сказали, что с корреспондентом нет связи.

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НидерландыРоссия
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