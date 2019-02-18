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Суд Петербурга 11 марта рассмотрит иск "Метростроя" к властям по банковской гарантии

Суде также рассматривается еще несколько споров между властями города и "Метростроем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск компании "Метрострой" к Дирекции транспортного строительства Петербурга с требованием отменить выплату в казну города банковской гарантии, которая вносилась компанией как исполнителем контракта на строительство подземки. Иск рассмотрят 11 марта, сообщается в определении суда.

"Принять исковое заявление. Возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 11 марта 2019 года", - говорится в определении.

Из материалов дела следует, что Дирекция транспортного строительства намеревалась добиться выплаты банковской гарантии от банка "Россия", которую "Метрострой" как участник госзакупок вносит для обеспечения надлежащего исполнения обязательств.

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Госучреждение посчитало, что компания исполнила контракт от 2014 года на 6,6 млрд рублей на строительство подземки ненадлежащим образом и потребовала выплаты банковской гарантии. "Метрострой" с решением не согласился и обратился в суд. Кроме того, компания также требовала принять обеспечительные меры - запретить Северо-Западному Главному управлению Банка России списывать средства в пользу властей со счета банковской гарантии, однако суд отказал "Метрострою" в обеспечении.

Как сообщалось ранее, в Арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области также рассматривается еще несколько споров между властями города и "Метростроем". В частности, согласно материалам дел, суд также зарегистрировал ответный иск компании к властям, которые намеревались взыскать с нее 9 млн рублей. Заседание состоится 19 февраля.

Ситуация с "Метростроем"

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала широкий общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. Последние 30 декабря сообщили, что долги полностью погашены более чем перед 6,5 тыс. сотрудниками "Метростроя" и его подрядных организаций.

На прошлой неделе строители метро объявляли забастовку, однако вскоре завершили ее, так как им обещали погасить задолженность по зарплате до 11 февраля. Накануне в "Метрострое" сообщали, что задолженность за декабрь погашена перед 60% метростроителей. Власти также намеревались расторгнуть четыре крупных контракта с "Метростроем" на работы по строительству городской подземки из-за срывов сроков сдачи новых станций. Компания с этим решением не согласилась и подала в суд.

Затем руководство города объявило об отмене решения о расторжении, если компания сможет в короткие сроки решить финансовые проблемы, а также заключить мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС), которая в арбитраже требовала признать "Метрострой" банкротом из-за долгов по налогам.

16 февраля стало известно, что компания и ФНС подписали мировое соглашение, его планируют представить на утверждение Арбитражному суду в рамках следующего заседания по делу о банкротстве "Метростроя", которое перенесено на 19 февраля.

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