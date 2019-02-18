Суд Петербурга 11 марта рассмотрит иск "Метростроя" к властям по банковской гарантии

Из материалов дела следует, что Дирекция транспортного строительства намеревалась добиться выплаты банковской гарантии от банка "Россия", которую "Метрострой" как участник госзакупок вносит для обеспечения надлежащего исполнения обязательств.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск компании "Метрострой" к Дирекции транспортного строительства Петербурга с требованием отменить выплату в казну города банковской гарантии, которая вносилась компанией как исполнителем контракта на строительство подземки. Иск рассмотрят 11 марта, сообщается в определении суда.

Госучреждение посчитало, что компания исполнила контракт от 2014 года на 6,6 млрд рублей на строительство подземки ненадлежащим образом и потребовала выплаты банковской гарантии. "Метрострой" с решением не согласился и обратился в суд. Кроме того, компания также требовала принять обеспечительные меры - запретить Северо-Западному Главному управлению Банка России списывать средства в пользу властей со счета банковской гарантии, однако суд отказал "Метрострою" в обеспечении.

Как сообщалось ранее, в Арбитражном суде Санкт- Петербурга и Ленинградской области также рассматривается еще несколько споров между властями города и "Метростроем". В частности, согласно материалам дел, суд также зарегистрировал ответный иск компании к властям, которые намеревались взыскать с нее 9 млн рублей. Заседание состоится 19 февраля.

Ситуация с "Метростроем"

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала широкий общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. Последние 30 декабря сообщили, что долги полностью погашены более чем перед 6,5 тыс. сотрудниками "Метростроя" и его подрядных организаций.

На прошлой неделе строители метро объявляли забастовку, однако вскоре завершили ее, так как им обещали погасить задолженность по зарплате до 11 февраля. Накануне в "Метрострое" сообщали, что задолженность за декабрь погашена перед 60% метростроителей. Власти также намеревались расторгнуть четыре крупных контракта с "Метростроем" на работы по строительству городской подземки из-за срывов сроков сдачи новых станций. Компания с этим решением не согласилась и подала в суд.

Затем руководство города объявило об отмене решения о расторжении, если компания сможет в короткие сроки решить финансовые проблемы, а также заключить мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС), которая в арбитраже требовала признать "Метрострой" банкротом из-за долгов по налогам.

16 февраля стало известно, что компания и ФНС подписали мировое соглашение, его планируют представить на утверждение Арбитражному суду в рамках следующего заседания по делу о банкротстве "Метростроя", которое перенесено на 19 февраля.