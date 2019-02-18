Мэр города Иваново не стал обращаться в полицию за охраной после нападения

ТАСС, 18 февраля. Мэр города Иваново Владимир Шарыпов, на которого было совершено нападение, не стал обращаться в полицию для выделения ему охраны. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь главы города Анна Лобанова.

"Глава города не стал обращаться в полицию для выделения ему охраны в связи с нападением на него", - сказала она.

Как сообщалось, полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") после нападения на Шарыпова, которое произошло вечером 14 февраля возле его дома. По данным УМВД, в результате хулиганских действий мэр получил незначительные ушибы.

Прокуратура 16 февраля инициировала передачу расследования уголовного дела из полиции в Следственный Комитет, обосновав решение резонансностью дела.

По данным пресс-службы правительства Ивановской области, губернатор Станислав Воскресенский взял под личный контроль расследование нападения на мэра Шарыпова.

Владимир Шарыпов подтвердил ТАСС факт нападения и сообщил, что обратился в больницу.