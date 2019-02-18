Три человека, включая грудного ребенка, пострадали в ДТП под Псковом

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Три человека, в том числе мальчик 2018 года рождения, пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге А-212 Псков - Изборск - граница с Республикой Эстония. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Псковской области

"Водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Nissan Qashqai. В результате ДТП пострадали водители вышеназванных транспортных средств, а также пассажир автомобиля Nissan, мальчик 2018 года рождения", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что ДТП произошло на 8-м км автодороги.