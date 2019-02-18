В Красноярске задержали одного из владельцев дома, где взорвался газ

"В ходе расследования была установлена причастность одного из собственников жилого дома к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Собственник здания задержан", - сообщили в СК.

КРАСНОЯРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Один из владельцев дома в Красноярске, где 14 февраля при взрыве газа погибли два человека, задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Главного следственного управления (ГСУ) СК по Красноярскому краю.

Как пояснили ТАСС в ГСУ, два других собственника - владельцы долей в здании. По предварительной версии, подозреваемый в мошенничестве гражданин построил на земельном участке вместо частного дома в пять комнат многоэтажный жилой дом.

Согласно вынесенному в 2016 году решению суда, собственник был обязан снести самовольную постройку. Судебное решение он не исполнил и в июне 2017 года продал жительнице Красноярска одну из комнат за 890 тыс. рублей, хотя права на продажу помещений в этом доме не имел. При этом договор купли-продажи был оформлен задним числом, до вынесения судебного решения о сносе дома.

При взрыве бытового газа в 30-квартирном доме на Кандагарской улице в Красноярске погибли два человека, было разрушено шесть квартир, еще десять получили повреждения. По факту происшествия было возбуждено уголовно дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").