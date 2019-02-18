Около 15 тыс. человек остались без электроснабжения в двух районах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 18 февраля. /ТАСС/. Около 15 тыс. человек в 12 населенных пунктах Тарумовского и Ногайского районов Дагестана остались без электроснабжения, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального управления МЧС.

"В 09:10 мск 18 февраля поступила информация о том, что произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах Ногайского и одном Тарумовского районов Дагестана. Общая численность населения, попавшая под отключение, - 14 тыс. 757 человек, из них - 3 тыс. 415 детей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, восстановить электроснабжение планируется в течение дня.