Суд подтвердил законность ареста обвиняемого в краже картины Куинджи

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест Дениса Чуприкова, обвиняемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чуприкова - без удовлетворения", - сказал судья.

Таганский суд Москвы 29 января арестовал Чуприкова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 164 ("Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой") УК РФ, так как следствие считает, что у него были сообщники, которые пока не установлены. Ранее сообщалось, что Чуприков имеет проблемы со здоровьем, ему необходимы ингаляторы.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" была похищена с выставки художника в Третьяковской галерее 27 января. Чуприкова задержали по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Похищенная картина была обнаружена на территории стройки в Одинцовском районе Подмосковья, на следующий день после ареста Чуприкова она была передана музею.