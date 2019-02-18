Экстренные службы проверяют несколько зданий в Ростове-на-Дону после звонков о минировании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Службы экстренного реагирования Ростовской области проверяют информацию о минированиях общественных заведений в Ростове-на-Дону, сообщает в понедельник управление информационной политики правительства региона.

Ранее в социальных сетях появилась информация об эвакуации учащихся одной из школ города. Сообщалось, что в учреждение поступил анонимный звонок.

"Специалисты служб экстренного реагирования Дона проверяют сообщения о минировании нескольких общественных зданий Ростова-на-Дону, работают представители спасательных подразделений, правоохранительных органов и кинологи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что каждое сообщение проверяется, несмотря на то, что практически все они оказываются ложными. Управление призывает не "нагнетать панику" и не распространять непроверенную информацию.