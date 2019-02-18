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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении двух легковых машин в Татарстане

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Niva превысил скорость и выехал на встречную полосу

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на автодороге Актаныш - Поисево - Буляк в Татарстане, один человек погиб, двое получили травмы. Об этом в понедельник говорится в распространенном сообщении МВД по региону.

"В понедельник примерно в 07:15 мск на 2-м км автодороги Актаныш - Поисево - Буляк на территории Актанышского района Татарстана водитель автомобиля Chevrolet Niva, по предварительным данным, превысив скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Granta. Водитель Chevrolet Niva скончался в больнице", - отмечается в сообщении.

Пассажира Chevrolet Niva и водителя LADA Granta госпитализировали с травмами, добавили в ведомстве.

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