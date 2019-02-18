Прокуратура начала проверку после избиения младенца в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Прокуратурой организована проверка деятельности органов системы профилактики правонарушений в связи с причинением многочисленных телесных повреждений годовалому ребенку в городе Белогорске Амурской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок доставлен с множественными телесными повреждениями в больницу в городе Белогорске Амурской области, его состояние оценивается как крайне тяжелое, он находится в коме, на искусственной вентиляции легких. Было возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего"). Подозреваемый в совершении преступления - молодой человек 2001 года рождения, близкий знакомый матери пострадавшего мальчика - задержан и уже дал признательные показания. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он помещен в следственный изолятор.

"Прокурором Амурской области поручено прокурору города Белогорска в рамках проверки причин и условий, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью годовалому ребенку, провести проверку деятельности органов системы профилактики правонарушений города Белогорска, дать оценку своевременности и эффективности проводимых профилактических мероприятий с семьями и ранее судимыми лицами. Результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре области", - говорится в сообщении.

Также на сайте уточняется, что ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка, взят на особый контроль прокуратуры. Как сообщили ТАСС в управлении МВД России по Амурской области, в отношении матери ребенка составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Белогорск - второй по величине город Амурской области. Здесь проживают свыше 66 тыс. человек.