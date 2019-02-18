Суд изменил меру пресечения начальнику Свердловской железной дороги на домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд в понедельник отменил решение об аресте начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, обвиняемого в получении взятки. Он отправлен под домашний арест, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Ленинского суда города Екатеринбурга Свердловской области от 8 февраля 2019 года о продлении срока содержания обвиняемого Миронова Алексея Юрьевича отменить. Изменить в отношении обвиняемого Миронова меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест", - сказал судья Сергей Строкин.

Миронов был задержан по подозрению в получении взятки, возбуждено дело по статье УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере". Суд арестовал его 14 декабря 2018 года. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте уточнили, что проверяется причастность Миронова к совершению иных преступлений.

Алексей Миронов был назначен начальником Свердловской железной дороги в апреле 2011 года.