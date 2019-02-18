Суд Петербурга вернул в прокуратуру дело о хищениях главы компании "Усть-Луга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга в понедельник в рамках закрытого процесса вынес постановление о возвращении в прокуратуру дела в отношении председателя совета директоров компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита, обвиняемого в хищении более 300 млн рублей, совершении валютных операций и отмывании денежных средств. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд вынес постановление о возврате прокурору уголовного дела для устранения нарушений", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года. В уголовном деле речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. Обвинение в окончательной редакции было предъявлено предпринимателю 27 ноября 2017 года.

Следователи также указывают, что бизнесмен имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, яхту и самолет в пользовании, обладает в том числе крупными финансовыми возможностями, таким образом имеет все условия проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России, поэтому следствие настаивает на содержании обвиняемого под стражей.

Компания "Усть-Луга" была создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн т грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.