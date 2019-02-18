Четыре дневных авиарейса Ульяновск-Москва отменены из-за сильного ветра

УЛЬЯНОВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Два рейса Москва-Ульяновск и два рейса Ульяновск-Москва из аэропорта Ульяновска имени Н. М. Карамзина в понедельник отменены из-за погодных условий - метели и сильного бокового ветра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и транспорта региона.

"Два парных дневных рейса - на вылет и на прилет: Ульяновск-Москва и Москва-Ульяновск перенесены на вечер из-за сильного бокового ветра со снегом. Большинство пассажиров переоформили билеты на вечерние рейсы", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что пассажирам предложены гостиницы и напитки.

Днем в Ульяновске началась метель с сильными порывами ветра. По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, метель в регионе продлится и в ночь на 19 февраля 2019 года. Согласно прогнозам, ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, метель, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.