Полиция установила личность водителя, сбившего семью во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Полиция установила личность водителя, который во Владивостоке сбил семью из трех человек, двое из которых - женщина и годовалый ребенок - умерли в больнице. Об этом сообщила во вторник пресс- служба УМВД России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке вечером в понедельник выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая ребенка 2017 года рождения. С места происшествия водитель скрылся. В больнице, куда были доставлены пострадавшие, оперативно была собрана бригада нейрохирургов, которые до последнего боролась за жизнь пациентов, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина и ребенок умерди.

"Полиция установила личность водителя, совершившего наезд на пешеходов во Владивостоке... Разыскивается: житель города Владивостока Тимченко Николай Александрович 13.07.1982 года рождения. Граждан, обладающих информацией о местонахождении подозреваемого, просят сообщить в органы внутренних дел", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для задержания водителя, скрывшегося с места ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.