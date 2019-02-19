СМИ: пилот одного из упавших в Индии самолетов погиб

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 февраля. /ТАСС/. Один из пилотов самолетов пилотажной группы военно-воздушных сил Индии "Сурья Киран", потерпевших во вторник катастрофу в Бангалоре в юго-западном штате Карнатака, погиб. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Обоим пилотам удалось катапультироваться, но позже один их них умер от полученных травм.

Учебно-боевые самолеты Hawk Mk.132 столкнулись в воздухе над авиабазой Йехаланка во время выполнения фигур высшего пилотажа на репетиции к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019. Они были приняты на вооружение в 2015 году.